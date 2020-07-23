5 кроссоверов, которые не ржавеют

Эти модели больше не производятся, но пользуются спросом на рынке б/у автомобилей.

Рано или поздно каждый автомобиль начинает ржаветь, но есть модели, которые меньше подвержены риску возникновения такой проблемы. Эксперты интернет-портала NJCAR назвали кроссоверы, которые имеют лучшую защиту от ржавчины.

Этим пяти моделям более 10 лет, но благодаря своим качествам они продолжают серьезно интересовать покупателей на рынке подержанных автомобилей.

BMW X5 (E70)

Корпус немецкой модели характеризуется толстым покрытием грунтовки и краски, которые защищают его не только от коррозии, но и от мелких царапин.

Audi Q5 (I поколение)

Кроссовер Audi имеет двойное цинкование кузова, так как лакокрасочное покрытие тоньше, чем у предыдущей модели.

Porsche Cayenne (II поколение)

И этот автомобиль может похвастаться отличной защитой от коррозии благодаря толстому лакокрасочному покрытию, а также имеет специальный оцинкованный кузов. В первом Cayenne ржавчина чаще всего убивает авто сзади — там, где шасси соединяется с кузовом.

Volvo XC 90 (II поколение)

Honda CR-V (II поколение)

Honda CR-V второго поколения получила не только серьезно обновленный экстерьер, но и дополнительную защиту от ржавчины. У первого поколения модели были проблемы в этой части, но японцы предприняли необходимые меры и устранили недочеты. Это также в значительной степени способствовало успеху кроссовера на мировых рынках.