5 кроссоверов, которые не ржавеют

Эти модели больше не производятся, но пользуются спросом на рынке б/у автомобилей.

Рано или поздно каждый автомобиль начинает ржаветь, но есть модели, которые меньше подвержены риску возникновения такой проблемы. Эксперты интернет-портала NJCAR назвали кроссоверы, которые имеют лучшую защиту от ржавчины.

Этим пяти моделям более 10 лет, но благодаря своим качествам они продолжают серьезно интересовать покупателей на рынке подержанных автомобилей.

BMW X5 (E70)

Корпус немецкой модели характеризуется толстым покрытием грунтовки и краски, которые защищают его не только от коррозии, но и от мелких царапин.

Audi Q5 (I поколение)

Кроссовер Audi имеет двойное цинкование кузова, так как лакокрасочное покрытие тоньше, чем у предыдущей модели.

Porsche Cayenne (II поколение)

И этот автомобиль может похвастаться отличной защитой от коррозии благодаря толстому лакокрасочному покрытию, а также имеет специальный оцинкованный кузов. В первом Cayenne ржавчина чаще всего убивает авто сзади — там, где шасси соединяется с кузовом.

Volvo XC 90 (II поколение)

Honda CR-V (II поколение)

Honda CR-V второго поколения получила не только серьезно обновленный экстерьер, но и дополнительную защиту от ржавчины. У первого поколения модели были проблемы в этой части, но японцы предприняли необходимые меры и устранили недочеты. Это также в значительной степени способствовало успеху кроссовера на мировых рынках.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Свободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в КиевеСвободовец Игорь Мирошниченко хочет проверить законность работы сервиса Uber Shuttle в Киеве
С 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видеоС 17 июля теорию в автошколах начнут записывать на видео
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркетВ Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три годаТОП-5 авто, которые больше всего обесцениваются за три года
5 самых надежных больших кроссоверов в возрасте до 5 лет5 самых надежных больших кроссоверов в возрасте до 5 лет
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро ХарьковаКитайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
VW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверовVW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверов
VW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверовVW начал выпускать автомобиль, который взорвет рынок кроссоверов
ТОП-5 компактных кроссоверов с самым тихим салономТОП-5 компактных кроссоверов с самым тихим салоном
Автомобили, которые больше всего обесцениваются при перепродажеАвтомобили, которые больше всего обесцениваются при перепродаже
10 самых «неубиваемых» б/у кроссоверов10 самых «неубиваемых» б/у кроссоверов
Для чего у кроссоверов и SUV крышу делают рифленойДля чего у кроссоверов и SUV крышу делают рифленой
Названы автомобили, которые быстрее всего дешевеютНазваны автомобили, которые быстрее всего дешевеют
Последние новости
Подгружаем последние новости