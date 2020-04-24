Электромобили - названы самые надежные

ТОП-4 самых надежных электромобилей

В прошлом году в Украине продали рекордное количество электромобилей. Интерес к таким машинам сейчас достаточно высокий. Но какие из них самые надежные? Предлагаем вашему вниманию ТОП-4 самых надежных электрокаров по результатам краш-тестов Euro NCAP.

4. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace (см. фото вверху) – это первый электромобиль в истории Jaguar. Он вполне заслуженно уже получил множество наград в автомобильном мире. Его надежность тоже оценена высоко. В краш-тестах Euro NCAP он получил общую оценку 326.

3. Mercedes EQC

Электромобили - названы самые надежные

У Mercedes EQC меньше запас хода, чем у его конкурента Jaguar I-Pace. Однако, немецкий электрический люксовый кроссовер обеспечивает лучшую защиту взрослых и детей, чем его британский "коллега". Общая оценка в краш-тестах Euro NCAP – 336.

2. Telsa Model X

Электромобили - названы самые надежные

На втором месте в этом рейтинге находится электромобиль и первый кроссовер Telsa Model X. В краш-тестах Euro NCAP он получил общую оценку 345. Особенно высоко оценена защита взрослых пассажиров.

1. Tesla Model 3

Электромобили - названы самые надежные

Самым надежным электромобилем в краш-тестах Euro NCAP зарекомендовала себя Tesla Model 3. У нее общая оценка 350. Практически по всем испытаниям высшие баллы.


Максимов Віталій, Тудей

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