В Киевской области приостановлено пригородное сообщение

Руководителям районных госадминистраций подготовлено обращение об обеспечении транспорта для медработников.

В Киевской области приостановлено пригородное сообщение
Фото: NewsOne

В период карантина с Киевом приостановлено пригородное сообщение до 3 апреля. Об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает "Укринформ".

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов отметил, что частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

Напомним, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Сегодня, 19 марта в Житомире зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это уже второй новый случай COVID-19 в Украине, о котором стало известно в четверг. Раньше сообщалось, что болезнь выявили у жены депутата Верховной Рады Сергея Шахова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Юрий Корявченков попал в ДТП в КиевеЮрий Корявченков попал в ДТП в Киеве
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажировВ Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажиров
“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички
С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с ПольшейС 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей
Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и ШвейцариейАвстрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией
Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяцаАвтобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца
С 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий РазумковС 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий Разумков
Windrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым РогомWindrose запустит прямое авиасообщение между Киевом и Кривым Рогом
Пьяный водитель культиватора избил патрульного в Полтавской областиПьяный водитель культиватора избил патрульного в Полтавской области
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ, грузовик и микроавтобус, один человек погибВ Днепропетровской области столкнулись ВАЗ, грузовик и микроавтобус, один человек погиб
В Черкасской области задержали банду, на ходу похищавшую грузы из фурВ Черкасской области задержали банду, на ходу похищавшую грузы из фур
Последние новости
Подгружаем последние новости