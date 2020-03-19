В Киевской области приостановлено пригородное сообщение

В период карантина с Киевом приостановлено пригородное сообщение до 3 апреля. Об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает "Укринформ".

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов отметил, что частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

Напомним, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Сегодня, 19 марта в Житомире зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это уже второй новый случай COVID-19 в Украине, о котором стало известно в четверг. Раньше сообщалось, что болезнь выявили у жены депутата Верховной Рады Сергея Шахова.