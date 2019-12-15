Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты в Харьков

Причиной названо снижение пассажиропотока в зимний период.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты в Харьков

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостанавливает полеты в Харьков.

Об этом пишет профильное издание Avianews со ссылкой на рассылку авиакомпании туристическим агентства.

На зимний сезон 2019/2020 авиакомпания приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Причиной подобного решения названо "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря, но с 1 апреля полеты должны возобновиться с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан - 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

Другие даты, включая летнее расписание 2020 года, недоступны.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть лоукоста до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут приостановлены.

Ernest Airlines начал полеты в Харьков 12 марта 2019 года, открыв рейсы из римского аэропорта Фьюмичино и миланского аэропорта Мальпенса. Первоначально рейсы по обоим направлениям выполнялись два раза в неделю, однако в июне частота полетов была сокращена до одного раза в неделю по обоим маршрутам.

Напомним, Ernest Airlines выполнил первый рейс в Киев в декабре 2017 года.

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