2019-11-25
Lexus презентовал свой первый электромобиль
Кроссовер UX 300e — первый серийный электромобиль компании Lexus — презентовали на автосалоне в Гуанчжоу. Машина оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы на передней оси; емкость батарейного блока — 54,3 киловатт-часа: запас хода машины, как указывается, составляет 400 километров по циклу NEDC.
Lexus
Lexus 300e, как сообщается, должен поступить в продажу в Китае и в Европе в следующем году, а в 2021-м выйдет на рынке Японии. Цены на машину Lexus пока не раскрывает.
Lexus
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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