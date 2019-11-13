Сотруднику полиции вручили подозрение в смертельном ДТП во Львовской области

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Национальной полиции по ч.2 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожного движение со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, правохранитель в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Издание "Львовская мануфактура новостей" пишет, что авария произошла 10 ноября около 4:50 утра в селе Заречье Старосамборского района.

27-летний водитель получил сотрясение мозга с многочисленными ранениями головы и лица и был госпитализирован в Добромыль. Его 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Председатель Великосушицького сельсовета Михаил Середницкий рассказал LMN, что авария произошла на проблемном отрезке дороги. "Здесь уже не впервые происходят аварии, в которых гибнут люди. Перед этим в феврале двое погибли. Думаю, там нужны камеры, чтобы была возможность штрафовать тех, кто нарушает скорость. Оштрафовали бы одного, второго - и другие боялись", - рассказал он.