Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду баржу, застрявшую на скалах более века назад

Корпус судна с 1918 года находился на одном месте.

Фото: niagaraparks.com

Штормовой ветер и огромные волны на реке Ниагара сдвинули с места судно, которое более века неподвижно лежало на скалах.

Об этом говорится в твиттере администрации Ниагарского парка.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.

History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx

— Niagara Parks (@NiagaraParks) November 1, 2019

Баржа длиной более 20 метров сорвалась с буксира и была затоплена летом 1918 года на канадском участке знаменитой реки примерно в 600 метрах от водопада "Подкова". С тех пор останки судна служили местной достопримечательностью.

Непогода в регионе разыгралась 31 октября и привела к тому, что баржа сдвинулась вниз по течению на 50 метров. В ближайшем будущем судно может отнести к Ниагарскому водопаду.

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