В результате ДТП на Гостомельской трассе погибла мотоциклистка
Женщина скончалась от полученных травм в больнице.
На Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погибла мотоциклистка и блогер Елена Кузавини.
Как сообщили в Нацполиции области, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.
"Врачи диагностировали у водителя Volkswagen сотрясение головного мозга, 41-летняя мотоциклистка от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса.
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