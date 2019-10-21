В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный

Еще один сотрудник полиции, который был за рулем, получил тяжелые травмы.

В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный
В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный
Фото: https://mk.npu.gov.ua

В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный Игорь Озеров, сержант полиции Сергей Афанасьев получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Авария произошла около 23:00 в субботу, 19 октября, на проспекте Богоявленском.

"Патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП", - говорится в сообщении.

В Нацполиции области сообщили, что 25-летний водитель Opel Vectra выехал на обочину за пределы проезжей части и протаранил бетонный столб.

Фото: https://www.facebook.com/mykolaivpolice

Напомним, вчера в ДТП в Днепре погиб полицейский. Еще два человека - женщина и ребенок - доставлены в больницу.

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