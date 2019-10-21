В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный
Еще один сотрудник полиции, который был за рулем, получил тяжелые травмы.
В Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный Игорь Озеров, сержант полиции Сергей Афанасьев получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Авария произошла около 23:00 в субботу, 19 октября, на проспекте Богоявленском.
"Патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП", - говорится в сообщении.
В Нацполиции области сообщили, что 25-летний водитель Opel Vectra выехал на обочину за пределы проезжей части и протаранил бетонный столб.
Напомним, вчера в ДТП в Днепре погиб полицейский. Еще два человека - женщина и ребенок - доставлены в больницу.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
21.10.2019 09:04
21.10.2019 09:04