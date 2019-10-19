В США летящий самолет столкнулся с автомобилем

Заходивший на посадку легкомоторный самолет врезался в пикап, проезжавший по шоссе неподалеку. В результате оба транспортных средства были разрушены. Пилот самолета погиб на месте, водитель автомобиля был выброшен из кабины, но остался жив, получив серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

Very active scene. Ledgeview Fire, Brown County Sheriff’s Office, WPS on scene. pic.twitter.com/oyl0U87Y96 — Kati Anderson (@KAndersonNews) 17 октября 2019 г.

Причины происшествия пока не ясны, на месте работают местные аварийные службы. Местные власти проводят расследование инцидента. Из-за происшествия дороги в районе места аварии были перекрыты.



