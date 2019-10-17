Анонсирован электромобиль Volvo XC40 Recharge мощностью 408 л. с.

Компания Volvo представила свой первый электрокар Volvo XC40 Recharge, построенный на базе компактного кроссовера Volvo XC40. Новинка стала первой моделью нового семейства Recharge, которое будет включать полностью электрические и гибридные автомобили.

«Мы уже неоднократно заявляли, что Volvo Cars видит своё будущее электрическим, — сообщил Хокан Самуэльссон (H?kan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. — Сегодня мы делаем ещё один важный шаг навстречу ему и представляем публике полностью электрический XC40 и новое семейство автомобилей Recharge».

XC40 Recharge оснащён электрической силовой установкой с полным приводом с максимальной мощностью 408 л. с. Дальность пробега электромобиля от одного заряда батареи ёмкостью 78 кВт·ч составляет более 400 км (по стандарту WLTP). Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки батарея заряжается до 80 % ёмкости за 40 минут. Для набора скорости с 0 до 100 км/ч автомобилю требуется 4,9 с.

Новинка станет первым автомобилем Volvo, в котором будет использоваться Android Automotive OS с поддержкой обновления по воздуху (OTA).

Со следующего года компания планирует составлять подборки популярных моделей семейства Recharge по версии дизайнеров (Designer’s Choice), а также значительно сократить сроки поставки. Также в 2020 году Volvo Cars рассчитывает увеличить удельный вес реализации подключаемых гибридов до 20 % от общего объёма продаж. Volvo Cars — единственный автопроизводитель, который предлагает версию с подключаемым гибридом для каждого автомобиля в своём модельном ряду.



