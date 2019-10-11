В Конго разбился самолет Ан-72, на борту были сотрудники администрации президента Чисекеди

"Выживших не было, все тела сгорели дотла".

В Конго разбился самолет Ан-72, на борту были сотрудники администрации президента Чисекеди
Ан-72
Фото: currenttime

Сегодня, 11 октября, в Демократической Республике Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на Конголезское радио.

"Выживших не было, все тела сгорели дотла", - сообщил советник президента Конго.

Отмечается, на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди. Среди погибших также было несколько россиян.

"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были роSSийские граждане. На данный момент их личности уточняются", - отметила пресс-атташе посольства РФ в Конго Наталья Кононова.

Однако кем являлись россияне – пока не известно.

Среди возможных пассажиров мог быть личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.

Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.

Напомним, 4 октября на расстоянии1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники потерпел крушение транспортный самолет Ан-12. Погибло пять человек, твое травмированных.

Самолет выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку. У полиции есть 4 версии этого крушения: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.



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