Genesis GV80 засветил интерьер.

На этой неделе через соцсеть Instagram на просторы интернета утекло неофициальное фото первого SUV марки Genesis. Его обещают представить уже в этом году. Подходящий вариант – автосалон в Лос-Анджелесе, хотя совсем не обязательно, что показ приурочат именно к моторшоу.

Несколько дней спустя машину подловили фотошпионы во время дорожных тестов в ОАЭ . Они засняли закамуфлированный прототип не только снаружи, но и заглянули внутрь. Приборная панель не похожа ни на одну из тех, что мы до сих пор видели на автомобилях Hyundai и Genesis. Обращают на себя внимание шайба управления КПП и рулевое колесо (оно фактически лишено спиц). Центральный дисплей, судя по всему, диагональю не меньше 12,3 дюйма.

Предполагается, что на снимке запечатлена модель GV80 на базе бизнес-седана G80. Именно она должна появиться первой. Выглядывающая из-под маскировки оптика напоминает своими очертаниями фары и фонари рестайлингового седана G90. В 2021 году последует более компактный кроссовер GV70 (на платформе седана G70 соответственно). Его шпионские снимки тоже гуляют по сети. Ну а затем, полагаем, последует и флагманская модель GV90.

Genesis GV80 ожидается с моторами 3.8 и 3.3 турбо отдачей 316 и 370 л.с. соответственно. Пятилитровая «восьмерка» появится вряд ли, «турбочетверки» - скорее всего, гибрид - обязательно. Скорее всего, для модели будут доступны исключительно полный привод и автоматическая коробка.