В Нежине мопед врезался в полицейский патруль, водитель в реанимации

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и самовольно покинул место ДТП.

В Нежине Черниговской области вечером 28 сентября водитель мопеда выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль Toyota Prius.

Пострадавшего в столкновении водителя мопеда доставили в реанимацию местной больницы. Врачи выяснят, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, информирует пресс-служба областной полиции.

"Сегодня вечером в городе Нежин водитель мопеда Address выехал на встречную полосу и врезался в полицейское авто Toyota Prius. Водитель мопеда получил серьезные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский автомобиль во время патрулирования повернул с ул. Широкомогерской на Таращанскую в Нежине. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля.

Водитель мопеда получил серьезные травмы, он в реанимации. По предварительной информации, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и самовольно покинул место ДТП. Он был с признаками сильного алкогольного опьянения.

По информации полиции, оба мужчины были без шлемов.

Правоохранители обнаружили в бардачке под сиденьем мопеда документы на транспортное средство, полис и удостоверение водителя а также пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик. Пострадало 11 человек, один из пострадавших скончался в больнице.

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