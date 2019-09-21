Daimler отказался от создания новых двигателей

Daimler отказался от создания новых двигателей

Руководитель отдела разработок Daimler Маркус Шефер официально подтвердил Auto Motor und Sport, что приоритеты немецкого автопроизводителя сместились в сторону электромобилей. Все ресурсы компании брошены на развитие электромоторов, аккумуляторов, а также гибридных силовых установок и двигателей на топливных элементах.

Daimler отказался от создания новых двигателей

В Daimler подчеркнули, что окончательного решения об отказе от развития двигателей внутреннего сгорания не принято. Не исключено, что концерн продолжит развивать существующие семейства моторов и просто не будет делать новые агрегаты.

Напомним, ранее об аналогичном решении объявили Volkswagen и Volvo — обе марки также заявили, что не будут делать новые двигатели внутреннего сгорания и лишь продолжат модернизировать существующие агрегаты. Основной упор будет сделан на развитие электрических моторов и гибридных агрегатов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий ГоликТрассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик
Блок рекламы


Похожие новости
Порт "Южный" в 2018 году купил два списанных тепловоза под видом новыхПорт "Южный" в 2018 году купил два списанных тепловоза под видом новых
Daimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего пользованияDaimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего пользования
Херсонский суд отказался арестовать корабль, поставлявший топливо в КрымХерсонский суд отказался арестовать корабль, поставлявший топливо в Крым
Для новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядкуДля новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядку
Украина ведет переговоры с банком США о закупке 40 новых локомотивов для "Укрзализныци"Украина ведет переговоры с банком США о закупке 40 новых локомотивов для "Укрзализныци"
Ford подтверждает намерения использовать платформу MEB от Volkswagen для создания электромобилейFord подтверждает намерения использовать платформу MEB от Volkswagen для создания электромобилей
За полгода в Украине зарегистрировали 250 тыс. импортных б/у авто и только 39,5 тыс. новыхЗа полгода в Украине зарегистрировали 250 тыс. импортных б/у авто и только 39,5 тыс. новых
Звуки электродвигателей BMW создал известный кинокомпозиторЗвуки электродвигателей BMW создал известный кинокомпозитор
Boeing подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХBoeing подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХ
Спасатели нашли новых погибших в результате крушения катера в БудапештеСпасатели нашли новых погибших в результате крушения катера в Будапеште
Последние новости
Подгружаем последние новости