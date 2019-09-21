Daimler отказался от создания новых двигателей

Руководитель отдела разработок Daimler Маркус Шефер официально подтвердил Auto Motor und Sport, что приоритеты немецкого автопроизводителя сместились в сторону электромобилей. Все ресурсы компании брошены на развитие электромоторов, аккумуляторов, а также гибридных силовых установок и двигателей на топливных элементах.

В Daimler подчеркнули, что окончательного решения об отказе от развития двигателей внутреннего сгорания не принято. Не исключено, что концерн продолжит развивать существующие семейства моторов и просто не будет делать новые агрегаты.

Напомним, ранее об аналогичном решении объявили Volkswagen и Volvo — обе марки также заявили, что не будут делать новые двигатели внутреннего сгорания и лишь продолжат модернизировать существующие агрегаты. Основной упор будет сделан на развитие электрических моторов и гибридных агрегатов.



