Amazon заказала 100 тысяч электрофургонов Rivian

Как передает Reuters, глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил, что в рамках плана компании по достижению нулевого баланса выброса парниковых газов к 2040 году Amazon заказала у стартап-компании Rivian целых 100 000 электрических фургонов, поставки которых начнутся в 2021 году (пока еще Rivian не запустила коммерческое производство — на фабрике в городе Нормал, штат Иллинойс, США). При этом Amazon планирует запустить в работу все данные электромобили к 2024 году.

Amazon, Rivian

Rivian — это американская стартап-компания, основанная в 2009 году. В ноябре прошлого года она представила две электрических модели — пикап R1T и вседорожник R1S. Пр этом, как указывается, интерес Amazon компания привлекла еще раньше — так, как сообщалось ранее, летом прошлого года Безос лично общался с исполнительным директором Rivian Робером Скэринджом (Robert «RJ» Scaringe), чтобы выразить заинтересованность в инвестировании. Всего же Rivian получил в рамках инвестиций уже около 1,9 миллиарда долларов, в том числе $700 млн в рамках февральского инвестиционного раунда, который возглавляла Amazon.



