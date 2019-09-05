Honda e: известны характеристики серийной версии.

В марте этого года Honda показала в Женеве предсерийный прототип городского электрохэтчбека е. Японцы намекали, что окончательный вариант практически не будет от него отличаться. Новых его фотографий пока нет, но, судя по всему, производитель сдержал слово.

Еще до запуска конвейера интерес к первой электрической «Хонде» для европейского рынка настолько высок, что у компании еще к началу июля было больше 30 000 предварительных заказов. Причем потенциальные покупатели подкрепляют свои намерения предоплатой. Забрать ее можно будет без потерь: портфель реальных заказов начнут собирать осенью-зимой, а первые поставки намечены только на весну 2020 года. Неизвестна и цена, но, с учетом габаритов машины, она должна быть одной из самых низких среди электрокаров.

Единственный электромотор установлен на корме и вращает задние колеса. Его мощность составляет 136 или 154 л.с. в зависимости от модификации. Момент в обоих случаях одинаковый, 315 Нм. Аккумуляторный блок емкостью 35,5 кВтч разместили под полом в пределах колесной базы. Он обеспечивает автономность до 220 километров: для городских поездок хватит. Заявленное время разгона до сотни – восемь секунд (скорее всего, дано для более мощного исполнения из двух).

Подвеска алюминиевая, полностью независимая, со стойками МакФерсон «по кругу». Honda е обладает идеальной развесовкой 50:50, что обещает интересную управляемость: привод-то задний! Возможность контроля параметров машины со смартфона уже не удивляет, равно как и виртуальный помощник с голосовым управлением и искусственным интеллектом.

Гораздо интереснее, что японцы сохранили серийной «Хонде е» приборную панель концепта. Она состоит из сплошной линии из пяти дисплеев, у каждого из которых своя функция. Крайние транслируют картинку с камер заднего вида (вместо зеркал), перед водителем – цифровая приборка, левее нее стоят два сенсорных экрана диагональю 12,3 дюйма каждый для настроек и развлечений. Такого решения на недорогих машинах пока видеть не приходилось.