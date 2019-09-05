Honda e: известны характеристики серийной версии.

В марте этого года Honda показала в Женеве предсерийный прототип городского электрохэтчбека е. Японцы намекали, что окончательный вариант практически не будет от него отличаться. Новых его фотографий пока нет, но, судя по всему, производитель сдержал слово.

Honda e: известны характеристики серийной версии.

Еще до запуска конвейера интерес к первой электрической «Хонде» для европейского рынка настолько высок, что у компании еще к началу июля было больше 30 000 предварительных заказов. Причем потенциальные покупатели подкрепляют свои намерения предоплатой. Забрать ее можно будет без потерь: портфель реальных заказов начнут собирать осенью-зимой, а первые поставки намечены только на весну 2020 года. Неизвестна и цена, но, с учетом габаритов машины, она должна быть одной из самых низких среди электрокаров.

Единственный электромотор установлен на корме и вращает задние колеса. Его мощность составляет 136 или 154 л.с. в зависимости от модификации. Момент в обоих случаях одинаковый, 315 Нм. Аккумуляторный блок емкостью 35,5 кВтч разместили под полом в пределах колесной базы. Он обеспечивает автономность до 220 километров: для городских поездок хватит. Заявленное время разгона до сотни – восемь секунд (скорее всего, дано для более мощного исполнения из двух).

Honda e: известны характеристики серийной версии.

Подвеска алюминиевая, полностью независимая, со стойками МакФерсон «по кругу». Honda е обладает идеальной развесовкой 50:50, что обещает интересную управляемость: привод-то задний! Возможность контроля параметров машины со смартфона уже не удивляет, равно как и виртуальный помощник с голосовым управлением и искусственным интеллектом.

Гораздо интереснее, что японцы сохранили серийной «Хонде е» приборную панель концепта. Она состоит из сплошной линии из пяти дисплеев, у каждого из которых своя функция. Крайние транслируют картинку с камер заднего вида (вместо зеркал), перед водителем – цифровая приборка, левее нее стоят два сенсорных экрана диагональю 12,3 дюйма каждый для настроек и развлечений. Такого решения на недорогих машинах пока видеть не приходилось.

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