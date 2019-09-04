У владельца турецкого футбольного клуба угнали яхту, чтобы перевозить нелегалов

Контрабандисты используют элитные яхты, чтобы не привлекать внимания береговой охраны.

У владельца турецкого футбольного клуба угнали яхту, чтобы перевозить нелегалов
Фото: gazetevatan

У президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана 10 дней назад угнали яхту люксового класса La Paradiso. В результате расследования стало известно, что она использовалась для транспортировки нелегалов. Об этом сообщает турецкий ресурс Vatan.

В ходе проведенных розыскных мероприятий, угнанную яхту обнаружили брошенной возле берегов одного из греческих островов.

В результате расследования правоохранители выяснили, что владелец спортивного клуба, вероятно, стал жертвой банды контрабандистов, которые угоняют элитные яхты и транспортируют на них нелегалов на греческие острова. Люксовые яхты используются для того, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать подозрений у береговой охраны.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В общей сложности за этот сезон было угнано 10 яхт.

Напомним, в июле 2019 года сообщалось, что в США ввели процедуру укоренной депортации мигрантов и расширили полномочия сотрудников иммиграционной службы. Теперь лица, находящиеся в стране нелегально менее двух лет, будут подлежать ускоренной депортации без возможности предстать перед судом.

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