У владельца турецкого футбольного клуба угнали яхту, чтобы перевозить нелегалов

У президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана 10 дней назад угнали яхту люксового класса La Paradiso. В результате расследования стало известно, что она использовалась для транспортировки нелегалов. Об этом сообщает турецкий ресурс Vatan.

В ходе проведенных розыскных мероприятий, угнанную яхту обнаружили брошенной возле берегов одного из греческих островов.

В результате расследования правоохранители выяснили, что владелец спортивного клуба, вероятно, стал жертвой банды контрабандистов, которые угоняют элитные яхты и транспортируют на них нелегалов на греческие острова. Люксовые яхты используются для того, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать подозрений у береговой охраны.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В общей сложности за этот сезон было угнано 10 яхт.