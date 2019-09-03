На Филиппинах разбился небольшой самолет, погибли девять человек

Погибли все, кто был на борту

На Филиппинах разбился небольшой самолет, погибли девять человек
Фото: cnnphilippines.com

В воскресенье, 1 сентября, на Филиппинах разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли девять человек - все, кто был на борту. Пострадали также два сторожа здания, в которое врезался самолет, их с ожогами госпитализировали.

Об этом пишет CNN Phillipines со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло в провинции Лагуна к юго-восток от столицы Манилы.

Разбившийся самолет - Beechcraft B300 King Air 350. По данным некоторых СМИ, самолет осуществлял транспортировку пациента, которого сопровождали супруга, врач и медицинский персонал, в столичную клинику для продолжения лечения.

По словам свидетелей, перед падением самолет летел очень низко и во время попытки подняться, он задымился и от него начали отваливаться части. После падения самолет взорвался.

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