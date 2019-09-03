Аэротакси Volocopter совершило полет в Финляндии: видео

Компания Volocopter уже относительно давно занимается разработкой концепции аэротакси. Она уже не раз тестировала свои машины, а недавно представила свое первое коммерческие аэротакси — VoloCity. На днях же она опубликовала видео, посвященное тестовому полету ее летающего такси в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа.



