2019-09-03
Аэротакси Volocopter совершило полет в Финляндии: видео
Компания Volocopter уже относительно давно занимается разработкой концепции аэротакси. Она уже не раз тестировала свои машины, а недавно представила свое первое коммерческие аэротакси — VoloCity. На днях же она опубликовала видео, посвященное тестовому полету ее летающего такси в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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