Представлен первый британский водородный поезд

Представлен первый британский водородный поезд

Прототип водородного поезда HydroFlex, представленный на выставке Rail Live 2019, был создан специалистами из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook. HydroFlex, как передает IEEE Spectrum, представляет собой модифицированный электропоезд класса 319; прототип является гибридным поездом — он может работать и на электричестве от электросети (получая электричество по проводам или через контактный рельс), и на водородном топливном элементе. Последний установлен в одном из четырех вагонов HydroFlex (вагон оборудован 100-киловаттнтой топливной ячейкой, литий-ионными аккумуляторами и 20 килограммами сжатого водорода).

Want to find out more about the UK's first hydrogen train? Watch this video here! #HydroFLEX @innovateUK @PB_leasing pic.twitter.com/OSKo5X8UMg

— BCRRE (@bcrre) 20 июня 2019 г.

На данный момент HydroFlex был испытан специалистами только на железнодорожном испытательном полигоне — в Уорикшире. Впрочем, уже в этом году, как предполагается, поезд могут начать тестировать и на основной британской железнодорожной сети, при поддержке Министерства Транспорта.

Напомним, первый водородный поезд был запущен в работу в сентябре прошлого года в Германии — его запустила европейская железнодорожная компания Alstom.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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