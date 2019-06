Представлен первый британский водородный поезд

Прототип водородного поезда HydroFlex, представленный на выставке Rail Live 2019, был создан специалистами из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook. HydroFlex, как передает IEEE Spectrum, представляет собой модифицированный электропоезд класса 319; прототип является гибридным поездом — он может работать и на электричестве от электросети (получая электричество по проводам или через контактный рельс), и на водородном топливном элементе. Последний установлен в одном из четырех вагонов HydroFlex (вагон оборудован 100-киловаттнтой топливной ячейкой, литий-ионными аккумуляторами и 20 килограммами сжатого водорода).

Want to find out more about the UK's first hydrogen train? Watch this video here! #HydroFLEX @innovateUK @PB_leasing pic.twitter.com/OSKo5X8UMg

— BCRRE (@bcrre) 20 июня 2019 г.