Lexus GX перенес очередной рестайлинг.

Lexus GX, люксовый вариант «Тойоты Ленд Круизер Прадо», модель немолодая, но на пенсию пока не собирающаяся. Нынешний рестайлинг для нее не первый, однако последние пять лет машина прожила в неизменном виде.

Самое заметное приобретение – решетка радиатора с выразительным орнаментом, состоящим из стилизованных букв L, сплетенных в интересный узор. Затейливо выглядят и фары. Остальные изменения во внешности на уровне нюансов. В базовое оснащение внедорожника (по крайней мере, в США) включили комплекс Lexus Safety System+ в составе адаптивного круиз-контроля с функцией автоматического торможения, автоматики управления дальним светом и сканером дорожных знаков. А еще в салоне появились два USB-разъема.

Заказчик может выбрать из двух дизайнерских пакетов. Sport Design Package – это измененные бамперы и пороги, а также 19-дюймовые колеса черного цвета. Off-Road Package подразумевает систему адаптации управляющей электроники под тип дорожного покрытия с несколькими режимами, дополнительную защиту топливного бака и камеры кругового обзора.

Силовая установка изменений не претерпела: V8 рабочим объемом 4,6 литра в 301 силу и 6-ступенчатый автомат.

Обновление сделало модель актуальной еще на несколько лет.