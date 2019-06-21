Суд отправил под круглосуточный домашний арест водителя, сбившего пешеходов в Протасовом Яру

О такой мере пресечения ходатайствовал следователь по делу.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест водителя, сбившего пешеходов в Протасовом Яру
Фото: eadaily.com

Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест водителя, совершившего наезд на двух пешеходов на ул. Протасов Яр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения органа досудебного расследования, который предложил избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, следственный судья установил обоснованность подозрения и удовлетворил ходатайство", - сказано в сообщении суда.

Напомним, накануне на ул. Протасов Яр в Киеве водитель сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка, они получили тяжелые травмы и госпитализированы.

После ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы: авария произошла неподалеку от акции протеста против застройки, где находилось несколько десятков активистов.


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