?Между Киевом и Измиром запустили прямой авиарейс

Первый перелет был совершен в субботу, 15 июня.

Между Киевом и турецким городом Измиром запустили прямой авиарейс.

Первый перелет был совершен в субботу, 15 июня, авиакомпанией Международные авиалинии Украины, сообщила пресс-служба посольства Украины в Турции.

"Сегодня состоялся первый прямой рейс МАУ из Киева в турецкий Измир. Самолет традиционно полили водой, пассажиров поздравили цветами и угощением. Авиасоединение между Украиной и Турцией уверенно растет. Киев-Измир - чудесный вариант для путешествия", - говорится в твиттере посольства.

Фото: twitter.com/UKRinTR

На маршруте Киев-Измир используются среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800 NG.

Измир - третий по величине город в Турции после Стамбула и Анкары. Является административным центром одноименно провинции. Расположен на юго-западном побережье Турции.