МАУ будет выполнять часть рейсов в Винницу с использованием автобусов

Такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться одним сквозным билетом.

МАУ будет выполнять часть рейсов в Винницу с использованием автобусов
Фото: antikor.com.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует привлечь к выполнению части транзитных маршрутов в/из Винницы через Киев (м/а "Борисполь"). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина".

Такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться одним сквозным билетом. "Отдельно купить билет только на автобус нельзя. Это единый билет - автобус/самолет", - подчеркивают в авиакомпании

Рейсы будут осуществляться ежедневно между аэропортами "Борисполь" (привокзальная площадь, зона прилета) с отправлением в 20:25 и "Винница" (привокзальная площадь) с отправлением в 03:00.

На автобусный маршрут перевозчик будет привлекаться с общего рынка.

В пресс-службе МАУ отметили, что это первый опыт мультимодальных перевозок. Однако, подобная схема уже успешно используется некоторыми европейскими авиакомпаниями.

Напомним, с 4 июня 2019 года МАУ начала выполнение регулярных рейсов из Киева (аэропорт "Борисполь") в Пальма-де-Майорку. Рейсы будут выполняться до 27 сентября текущего года два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета эконом-класса с багажом в одну сторону - от 5,8 тыс. гривен.

Кроме этого, открылся прямой рейс из Херсона в Бургас (Болгария). Перелеты будут выполняться еженедельно: из Херсона - по вторникам и пятницам в 22:20, из Бургаса – по средам и субботам в 00:40. Цены на билет в одну сторону с багажом стартуют от 1,8 тыс. грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стеклоСкоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной ездеС 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде
В Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получилВ Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получил
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрееУкраинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрее
Tesla будет продана в течение года — профессор Нью-Йоркского университета
Китайская компания Skywell запустит в Украине производство электрических автобусов
"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день
Пятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в суткиПятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в сутки
Украинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-АвивУкраинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-Авив
К концу 2019 года у Ford будет парк из 100 самоуправляемых автомобилейК концу 2019 года у Ford будет парк из 100 самоуправляемых автомобилей
Скандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотовСкандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотов
В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадалиВ Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали
NVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вожденияNVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вождения
Последние новости
Подгружаем последние новости