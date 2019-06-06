Компания Bird запускает двухместный электрический скутер

Разработчики из Bird продолжают создавать мобильные транспортные средства на электрической тяге. На этот раз компания анонсировала некий симбиоз велосипеда и мопеда под названием Bird Cruiser, который может перевозить двух пассажиров. Новый скутер станет частью автопарка компании.

Уже этим летом скутер появится на нескольких рынках. Стоит отметить наличие массивных колёс, которые значительно больше тех, что используются в стандартных скутерах. Также известно, что помимо стандартной версии компания выпустит Bird Cruiser с педалями. Для комфортной езды предусмотрено мягкое сиденье, а также специальные опоры для ног.

В конструкции электроскутера имеется 52-вольтная аккумуляторная батарея, а также гидравлические дисковые тормоза. По заявлениям разработчиков, рассматриваемое транспортное средство способно справиться даже с крутыми холмами. К сожалению, более подробная информация о скутере Bird Cruiser пока отсутствует, поэтому трудно предположить, какую мощность он сумеет развить. Кроме того, нет реальных фотографий, поэтому приходится довольствоваться рекламным изображением.

В компании считают, что широкое распространение электрических скутеров способно стимулировать глобальное явление, связанное со смещением моды на автомобили. Разработчики говорят о том, что для ускорения прогресса и повышения качества жизни в крупных городах Bird предлагает дополнительные альтернативные транспортные средства, которые не только манёвренны и безопасны, но также и не выбрасывают в атмосферу вредных веществ.



