Видео: пятиместное аэротакси Lilium совершило успешный тестовый полёт

Видео: пятиместное аэротакси Lilium совершило успешный тестовый полёт

Немецкий стартап Lilium сообщил об успешном тестовом полёте прототипа пятиместного летающего такси на электрическом приводе.

Управление полётом осуществлялось дистанционно. На видео показано, как корабль взлетел вертикально, завис над землей и приземлился.

Новый прототип Lilium оснащён 36 электрическими двигателями, установленными на крыльях и хвосте, имеющем форму крыла, но меньших размеров. Аэротакси способно развивать скорость до 300 км/час, дальность полёта от одного заряда батареи составляет 300 км.

Летательный аппарат способен осуществлять полёты в автономном режиме, но Lilium планирует также иметь на борту пилота, что должно упростить прохождение сложных сертификационных испытаний. В настоящее время компания пытается получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), после чего намерена пройти сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В столице Мьянмы пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
Апелляция Зайцевой поступила в Апелляционный судАпелляция Зайцевой поступила в Апелляционный суд
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
У китайской армии появился свой “Черный ястреб”У китайской армии появился свой “Черный ястреб”
В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрдВ ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Эволюция автомобилей McLaren: видеоЭволюция автомобилей McLaren: видео
Видео: робомобиль Waymo распознаёт детей и прогнозирует поведение велосипедистовВидео: робомобиль Waymo распознаёт детей и прогнозирует поведение велосипедистов
Китайцы показали самый крупный эсминец: видеоКитайцы показали самый крупный эсминец: видео
Экзамены для получения водительских прав будут фиксировать на видео, - МВДЭкзамены для получения водительских прав будут фиксировать на видео, - МВД
Вертикальную посадку F-35 показали на видеоВертикальную посадку F-35 показали на видео
Аваков пообещал автоматическую видеофиксацию на дорогах до конца годаАваков пообещал автоматическую видеофиксацию на дорогах до конца года
Boeing провела первые испытания автономного самолёта для службы аэротаксиBoeing провела первые испытания автономного самолёта для службы аэротакси
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
BMW E92 M3 GTS и Audi RS4 B7 сравнили в дрэг-гонке: видеоBMW E92 M3 GTS и Audi RS4 B7 сравнили в дрэг-гонке: видео
BMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видеоBMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видео
Последние новости
Подгружаем последние новости