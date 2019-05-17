Видео: пятиместное аэротакси Lilium совершило успешный тестовый полёт
Немецкий стартап Lilium сообщил об успешном тестовом полёте прототипа пятиместного летающего такси на электрическом приводе.
Управление полётом осуществлялось дистанционно. На видео показано, как корабль взлетел вертикально, завис над землей и приземлился.
Новый прототип Lilium оснащён 36 электрическими двигателями, установленными на крыльях и хвосте, имеющем форму крыла, но меньших размеров. Аэротакси способно развивать скорость до 300 км/час, дальность полёта от одного заряда батареи составляет 300 км.
Летательный аппарат способен осуществлять полёты в автономном режиме, но Lilium планирует также иметь на борту пилота, что должно упростить прохождение сложных сертификационных испытаний. В настоящее время компания пытается получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), после чего намерена пройти сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США.
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