Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Американская армия регулярно выделяет значительные средства для модернизации своего вооружения, каждый производитель в отрасли спешит получить заказ и предложить более совершенную технику. Очередное новшество предлагает компания Boeing, которая решила радикально модернизировать великолепно зарекомендовавший себя вертолет AH-64 «Апач».

Here’s the beauty shot. ?@Boeing? Advanced AH-64 Compound — note the frameless canopy and other aerodynamic refinements beyond the propulsor and longer wing. ?@VTOLsociety? #Forum75 pic.twitter.com/6H1lpTGBQz

— Graham Warwick (@TheWoracle) 15 мая 2019 г.