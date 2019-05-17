Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Американская армия регулярно выделяет значительные средства для модернизации своего вооружения, каждый производитель в отрасли спешит получить заказ и предложить более совершенную технику. Очередное новшество предлагает компания Boeing, которая решила радикально модернизировать великолепно зарекомендовавший себя вертолет AH-64 «Апач».

Here’s the beauty shot. ?@Boeing? Advanced AH-64 Compound — note the frameless canopy and other aerodynamic refinements beyond the propulsor and longer wing. ?@VTOLsociety? #Forum75 pic.twitter.com/6H1lpTGBQz

— Graham Warwick (@TheWoracle) 15 мая 2019 г.

На ежегодном мероприятии организации The Vertical Flight Society (ранее известная, как Американское вертолетное общество) была продемонстрирована концепция дальнейшего переоборудования основного ударного вертолета армии США и многих стран НАТО — McDonnell Douglas AH-64 Apache. Эта винтокрылая машина стоит на вооружении с середины 1980-х годов и будет использоваться еще несколько десятилетий.

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Публике показали масштабную модель для продувки в аэродинамической трубе: кокпит, большая часть корпуса и несущий винт не претерпели значительных изменений, зато хвост переработали полностью. Он стал короче и массивнее, рулевой винт теперь представлен двумя компактными соосными роторами, а в торце находится пятилопастной толкающий винт.

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт
Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Подобная компоновка характерна для нескольких перспективных разработок, проходящих испытания в США на данный момент. Одним из первых летающих представителей такого типа аппаратов является Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant — это вертолет с двумя соосными несущими винтами, выполненными по жесткой схеме. В горизонтальном полете часть тяги он создает с помощью толкающего винта большого диаметра.

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Использование дополнительного движителя позволяет увеличить максимальную скорость и повысить топливную эффективность вертолета. Для того, чтобы AH-64 мог конкурировать в ближайшем будущем с высокотехнологичными проектами, его модернизация по аналогичной им схеме выглядит логичной. Что немаловажно, для переоборудования существующего парка «Апачей» потребуется гораздо меньше средств, чем на закупку новой техники.

Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винт

Ранее аналогичный проект возвращения в строй снятого с вооружения легкого многоцелевого вертолета Bell OH-58 был предложен компанией AVX. Летательный аппарат с несущим и толкающим винтами называется винтокрыл — он обладает одновременно свойствами и самолета и вертолета: вертикальный взлет и посадка, высокая маневренность, быстрый горизонтальный полет и хорошая топливная эффективность.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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