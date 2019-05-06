При пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

Всего в самолете было 78 человек.

В результате пожара на борту пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РоSSии.

"На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие, к настоящему моменту из них выжили 37 человек", - говорится в сообщении.

Следователи разговаривают с пострадавшими, очевидцами, сотрудниками аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также лицами, ответственными за эксплуатацию воздушного судна. Так же будет изучена необходимая техническая документация.

Отмечается, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, но какие именно, не говорится.

Как уточнила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте Елена Марковская, среди погибших есть один член экипажа - это один из бортпроводников.

В настоящий момент выжившие общаются с психологами и следователями.

Напомним, 5 мая из Шереметьево вылетел лайнер, который должен был приземлиться Мурманске. Во время полета над Московской областью самолет внезапно начал терять высоту, пилоты запросили экстренную посадку. Во время посадки лайнер уже был охвачен огнем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Сейчас уже известно, что самолет загорелся после того, как в него во время время полета попала молния. Была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. В результате посадка произошла на середину полосы, стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся.