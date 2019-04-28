Турки сделали бронированный электромобиль

Akrep II («Скорпион») сконструирован на модульной платформе, поэтому колёсную бронемашину можно относительно просто адаптировать к различным боевым задачам. С технологической точки зрения оснащённый электрической силовой установкой бронеавтомобиль подразумевает максимально широкий спектр применения. Министерство обороны Турции планирует заменить «Скорпионом-2» машины типа Cobra и Akrep I в разведывательных миссиях.

Базовая версия бронированного электромобиля Akrep II обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Применение специализированной брони также должно обеспечить, по замыслу разработчиков, и защиту от гранатомётов, а конструкция днища позволит выдержать взрывы противотанковых мин под колесами. «Скорпион» оснащён дистанционно управляемой башней с орудиями малого или среднего калибра.

Впрочем, также будут доступны и более лёгкие версии электрического броневика, вооружённые экранированными пулемётами калибров 7,62 и 12,7 миллиметра, либо 40-миллиметровым автоматическим гранатомётом.



