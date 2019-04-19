NVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вождения

NVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вождения

Министерство науки и технологий Тайваня объединило усилия с NVIDIA с целью разработки технологий автономного вождения.

18 апреля состоялась церемония подписания представителями Национальных прикладных исследовательских лабораторий Тайваня (Taiwan National Applied Research Laboratories, NARLabs) при Министерстве науки и технологий Тайваня и NVIDIA меморандума о взаимопонимании (MOU) о продвижении технологий автономного вождения.

Присутствовавший на церемонии министр науки Чен Лян-гээ (Chen Liang-gee) призвал местные фирмы, стартапы и академические подразделения как можно скорее присоединиться к поддерживаемой правительством инициативе по созданию экосистемы, которая поможет индустрии автономного вождения.

В соответствии с соглашением, NVIDIA предоставит свои платформы Drive Constellation и Drive Sim для использования специалистами Тайваньской автомобильной лаборатории, открытой NARLabs в феврале 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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