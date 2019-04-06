Подросток на родительской машине сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся

Полиция Киевской области разыскивает 16-летнего парня, который сбил насмерть двух девушек 16 и 18 лет. Об этом сообщается на сайте полиции области.

Авария произошла в одном из сел Белоцерковского района.

"В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля «Мазда», который принадлежал его родителям, и выехал в ночное время", - говорится в сообщении.

Погибшими оказались 18-летняя жительница села, где случилась авария, и 16-летняя жительница Киева . Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель «Мазда», совершил на них наезд. В результате от полученных травм они скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители направляют все силы и средства на установление местонахождения молодого человека, который совершил смертельное ДТП.

Напомним, сегодня в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната. Водителю оторвало руку, он погиб.