Под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщины
На дороге столкнулись Volkswagen Passat, Hyundai ix35 и ассенизатор ГАЗ.
В пятницу, 29 марта, в селе Старые Петровцы Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими - столкнулись Volkswagen Passat, Hyundai ix35 и ассенизатор ГАЗ.
Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла около 07:55 утра. По словам водителя Hyundai, он ехал в сторону Киева и притормозил перед пробкой. В этот момент в него врезался Volkswagen. От удара Hyundai выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся лоб в лоб с ассенизатором. После этого грузовик вылетел с проезжей части и протаранил гараж.
В результате аварии пострадали две женщины - пассажирки Hyundai. Их госпитализировали.
На месте работала полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, ночью в Киеве на проспекте Лобановского BMW разбил пять автомобилей.
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Транспорт
29.03.2019 10:27