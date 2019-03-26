Осужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

Ранее апелляцию на приговор подал второй обвиняемый по делу - Дронов.

Осужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию
Фото: mediaport.ua

Осужденная к 10 годам лишения свободы за ДТП с шестью погибшими Елена Зайцева и ее новый адвокат Юлия Плетнева подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.

"26 марта 2019 года в Киевский районный суд Харькова поступила апелляционная жалоба обвиняемой Зайцевой Е.О. и ее защитника Плетневой Ю.В. на приговор Киевского районного суда", - говорится в сообщении.

В суде первой инстанции Зайцеву защищали адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко. Они больше не представляют ее интересы.

Ранее апелляционную жалобу на приговор Киевского райсуда подал другой обвиняемый по делу - Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.


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