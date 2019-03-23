"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля

Индексацию одобрили в Государственной регуляторной службе.

"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" повысит тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 14,2% с 1 апреля.

На сайте компании говорится, что 22 марта индексация тарифов прошла согласование в Государственной регуляторной службе.

"Индексация тарифов на грузовые перевозки позволит реализовать инвестиционную программу компании и значительно улучшит техническое состояние отрасли, что положительно скажется на национальной экономике в целом", - заявил по этому поводу председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В то же время многие отраслевые эксперты выступали против резкого повышения тарифов УЗ.

Американская торговая палата, например, высказала мнение, что оптимальным будет увеличение тарифа на 7%.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейскихВ Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажировВступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Украина испытала ударный беспилотник BayraktarУкраина испытала ударный беспилотник Bayraktar
Блок рекламы


Похожие новости
Рада не смогла повысить штрафы за неиспользование ремней безопасностиРада не смогла повысить штрафы за неиспользование ремней безопасности
В Харьковской области пустые грузовые вагоны врезались в пассажирский поездВ Харьковской области пустые грузовые вагоны врезались в пассажирский поезд
Emirates повысит цены на билеты с вылетом из УкраиныEmirates повысит цены на билеты с вылетом из Украины
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
КГГА подтвердила решение повысить стоимость проезда в Киеве с 14 июляКГГА подтвердила решение повысить стоимость проезда в Киеве с 14 июля
"Укрзализныця" с 30 мая повысит цену билетов на 12%"Укрзализныця" с 30 мая повысит цену билетов на 12%
"Укрзализныця" повысит цены на билеты: как изменятся тарифы"Укрзализныця" повысит цены на билеты: как изменятся тарифы
Стоимость проезда в киевском транспорте собираются повысить до восьми гривенСтоимость проезда в киевском транспорте собираются повысить до восьми гривен
"Укрзализныця" повысит цены на билеты после майских праздников"Укрзализныця" повысит цены на билеты после майских праздников
Возле Львова с рельсов сошли грузовые вагоныВозле Львова с рельсов сошли грузовые вагоны
Последние новости
Подгружаем последние новости