На трассе Н-31 построят бетонную окружную города Кобеляки

Служба автомобильных дорог в Полтавской области сообщила о намерении построить объезд города Кобеляки на трассе Н-31 Днепр - Царычанка - Кобеляки - Решетиловка.

Об этом говорится на сайте САД.

На трассе Н-31 построят бетонную окружную города Кобеляки
Фото: ukravtodor.gov.ua

Уже проведен один тендер, победу на нем одержала турецкая Onur. Еще три тендера находятся на стадии проведения.

Общая стоимость работ - 1,1 млрд гривен.

Новая дорога шириной 15 метров (по две полосы в обе стороны) будет выполнена из цементобетона. Толщина дорожного покрытия составит почти 1,5 метра, в том числе верхний слой из тяжелого бетона - 26 сантиметров.

Предполагается строительство нового моста через Ворсклу.

Общая продолжительность выполнения строительных работ составляет 25 месяцев, в том числе подготовительный период - 7 месяцев. Работы начнутся в 2019 году.

Напомним, что сейчас "Укравтодор" строит две цементобетонные дороги - Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06.

В 2019 году также должно начаться капремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий, которая в Николаевской области будет бетонной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Автосалон в Женеве 2019: Ferrari F8 Tributo.Автосалон в Женеве 2019: Ferrari F8 Tributo.
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощиВ Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
Блок рекламы


Похожие новости
На одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителяНа одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителя
На трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человекаНа трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человека
На трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривенНа трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривен
На трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коняНа трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня
Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской областиЮноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
На одесской трассе в одном месте произошло шесть ДТП из-за ям на дорогеНа одесской трассе в одном месте произошло шесть ДТП из-за ям на дороге
"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области
В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полицииВ тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции
Возле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человекВозле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человек
В ДТП с маршруткой на трассе Киев - Чоп пострадали 12 человек, погиб ребенокВ ДТП с маршруткой на трассе Киев - Чоп пострадали 12 человек, погиб ребенок
Последние новости
Подгружаем последние новости