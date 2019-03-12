На трассе Н-31 построят бетонную окружную города Кобеляки
Служба автомобильных дорог в Полтавской области сообщила о намерении построить объезд города Кобеляки на трассе Н-31 Днепр - Царычанка - Кобеляки - Решетиловка.
Об этом говорится на сайте САД.
Уже проведен один тендер, победу на нем одержала турецкая Onur. Еще три тендера находятся на стадии проведения.
Общая стоимость работ - 1,1 млрд гривен.
Новая дорога шириной 15 метров (по две полосы в обе стороны) будет выполнена из цементобетона. Толщина дорожного покрытия составит почти 1,5 метра, в том числе верхний слой из тяжелого бетона - 26 сантиметров.
Предполагается строительство нового моста через Ворсклу.
Общая продолжительность выполнения строительных работ составляет 25 месяцев, в том числе подготовительный период - 7 месяцев. Работы начнутся в 2019 году.
Напомним, что сейчас "Укравтодор" строит две цементобетонные дороги - Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06.
В 2019 году также должно начаться капремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий, которая в Николаевской области будет бетонной.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
12.03.2019 15:16
12.03.2019 15:20