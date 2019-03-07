Автосалон в Женеве 2019: Seat el-Born.

В 2016 году Volkswagen запустил череду премьер под суббрендом ID. Это перспективные электромобили, построенные на специально разработанной для них модульной платформе MEB. Примерил на себя новую архитектуру и испанский Seat.

Забавно: «электрички» еще не стали серийными, а внутри концерна Volkswagen уже запустили процесс бейдж-инжиниринга. Женевская премьера Seat el-Born - это лишь слегка перелицованный Volkswagen ID 2016 года. Имя машине дано в честь одного из районов Барселоны.

Обратите внимание на боковые зеркала и дверные ручки. Они ни разу не концептуальные! Машина, судя по всему, полностью готова к серии. Продажи и «Фольксвагена ID», и «Сеата» должны стартовать в следующем году. Тогда же подтянутся Skoda и Audi. Приборная панель концепта el-Born сильно напоминает таковую на «Шкодах» Scala и Kamiq. Значит, это тоже товарное всефольксвагеновское решение.

Технические характеристики Seat el-Born следующие: 204 л.с., разгон до сотни за 7,5 секунды, аккумуляторный блок на 62 кВтч и запас хода по WLTP до 420 километров. Есть комплектации с батареями поскромнее – на 48 и 55 кВтч. Полагаем, базовый вариант протянет без подзарядки не больше 300 километров.

Это испанский вариант концепта Volkswagen ID 2016 года.