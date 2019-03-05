Киевсовет проголосовал за продажу парковок на "ProZorro.Продажи"
Предыдущие договоры с ФОП-ами отменят и выставят на прозрачный конкурс.
Киевский городской совет 5 марта поддержал проект о продаже прав на обустройство паркомест через "ProZorro.Продажи".
За него проголосовали 64 депутата.
Это рамочное решение, правила по организации парковок должны быть разработаны в течение трех месяцев. Все предыдущие договоры с ФОП-ами на продажу площадок отменят, а свободные адреса выставят на прозрачный конкурс, где, как ожидаются, они будут проданы по выгодным для города ценам.
"Сейчас парковки создают фактически нелегально через так называемые предварительные договоры, которые являются ничтожными с юридической точки зрения. Их подписывают, как мы понимаем, даже задним числом, после чего туда заезжали какие-то люди, которые оперировали этими площадками", - заявил на заседании Киевсовета первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.
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Автор проекта - Ольга Балицкая - раньше говорила, что нынешние правила разрешают КП "Киевтранспарксервис" отдавать парковочные площадки кому-угодно по любой цене и на любой срок. "Существует целы ряд участков в городе Киеве, которые парковочными площадками не являются, но по каким-то сомнительным договорам они передаются и там паркуются автомобили", - заявила она на предыдущем заседании Киевсовета.
Напомним, что в апреле 2019 года в Киеве стартует реализация закона, расширяющего возможности борьбы с нарушителями правил парковки.
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Транспорт
05.03.2019 12:21