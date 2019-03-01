Jaguar провел рестайлинг седана XE.

Обновление неожиданно оставило самый младший Jaguar без нескольких двигателей. Теперь их только три: 180-сильный дизель в сочетании с задним приводом, бензиновые агрегаты в 250 и 300 сил на полноприводных седанах. Все они – двухлитровые «турбочетверки» Ingenium, работающие в связке с 8-ступенчатым автоматом.

Исчезли, в частности, компрессорная «шестерка» и начальный бензиновый мотор, развивающий 200 л.с. Ходили слухи о возможном появлении гибридов, но их пока нет. Скорее всего, маркетологи оптимизировали гамму двигателей, сверившись со статистикой продаж: оставили наиболее популярные.

Больше рестайлинг у машины ничего не отобрал – только добавил привлекательности. Так, головной свет отныне может быть только светодиодным (даже в базовой комплектации). Изменились бамперы и задние фонари. Их дизайн призван визуально сделать XE шире и ниже. Судя по снимкам, получилось.

Для Jaguar XE стала доступна цифровая комбинация приборов с дисплеем на 12,3 дюйма, мультимедиа Touch Pro Duo от электрокроссовера I-Pace и сенсорный дисплей вместо кнопочного блока управления климатом. Последняя деталь становится фишкой новых моделей Jaguar Land Rover. Поворотную шайбу АКП заменили на электронный джойстик. Он и переключатель режимов движения взяты у спорткара F-Type.

Также в салоне XE красуются новые руль и отделка дверей. Еще одно «цифровое» приобретение – салонное зеркало заднего вида. На него можно вывести картинку с широкоугольной камеры заднего вида, улучшив обзор.

В Великобритании заказы на обновленный Jaguar XE дилеры уже принимают.

Фары стали светодиодными уже в начальной комплектации.