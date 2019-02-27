Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд.

Если вы не являетесь большим поклонником или знатоком нынешнего поколения Volvo XC90, вряд ли заметите произошедшие с машиной изменения. Дизайнеры изменили форму планок решетки радиатора и, едва заметно, бампер (причем не на всех версиях).

Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд.

Фары и фонари, которые обычно при обновлении меняют первыми, трогать не стали. Равно как и интерьер. Разве что к четырех-, пяти- и семиместной конфигурациям добавилась шестиместная. Зато шведы объявили о запуске целой линейки гибридов. После XC90 эти силовые установки примерят и другие модели бренда.

Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд.

Так называемые «мягкие» гибриды со стартер-генератором и системой рекуперации будут представлены в трех версиях: В4, В5 и В6. Подробностей о них пока нет. Подключаемые гибриды Т6 и Т8 благодаря новым аккумуляторам стали на 15% «дальнобойнее».

Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд.

Также на модели появилось новое оборудование – активный ассистент смены полосы и поддержка Android Auto в мультимедийной системе.

Volvo XC90 обновился в расчете на опытный взгляд

Рестайлинг необычен тем, что оптику, которую обычно меняют в первую очередь, трогать не стали.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Volvo.


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