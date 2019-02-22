?В ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человек

20 февраля в Демократической Республике Конго произошла автомобильная авария с участием грузовика с серной кислотой. В результате происшествия погибли по меньшей мере 18 человек, еще девять пострадали.

Как сообщает Bloomberg, автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля.

ДТП произошло на юго-востоке ДР Конго. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудником Glencore.