В ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человек
Груз отправлялся на рудник компании Glencore.
20 февраля в Демократической Республике Конго произошла автомобильная авария с участием грузовика с серной кислотой. В результате происшествия погибли по меньшей мере 18 человек, еще девять пострадали.
Как сообщает Bloomberg, автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля.
ДТП произошло на юго-востоке ДР Конго. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудником Glencore.
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