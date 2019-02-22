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В Донецкой области спасатели потушили тепловоз, следовавший в составе с углем и серной кислотой Возгорание началось в кабине машиниста. Фото: dsns.gov.ua Возгорание возникло в кабине машиниста В Донецкой области спасатели потушили пожар на тепловозе поезда, перевозившего уголь и серную кислоту. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС. Инцидент произошел 20 февраля, около 4 часов утра. Пожар возник в тепловозе, следовавшем от станции Северск к Попасной, вблизи с. Берестово Бахмутского района. Тепловоз следовал с вагонами угля и цистерной с серной кислотой, возгорание возникло в кабине машиниста. Пожарные немедленно приступили к тушению, локализовать пожар удалось в 5:17, а ликвидировать - в 5:44. На пожаре работали 8 спасателей, одна пожарная машина и пожарный поезд железнодорожной станции "Попасная". Фото: dsns.gov.ua Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.

LB.ua

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