В Донецкой области спасатели потушили тепловоз, следовавший в составе с углем и серной кислотой

Возгорание началось в кабине машиниста.

Возгорание возникло в кабине машиниста
Фото: dsns.gov.ua
Возгорание возникло в кабине машиниста

В Донецкой области спасатели потушили пожар на тепловозе поезда, перевозившего уголь и серную кислоту. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Инцидент произошел 20 февраля, около 4 часов утра. Пожар возник в тепловозе, следовавшем от станции Северск к Попасной, вблизи с. Берестово Бахмутского района.

Тепловоз следовал с вагонами угля и цистерной с серной кислотой, возгорание возникло в кабине машиниста. Пожарные немедленно приступили к тушению, локализовать пожар удалось в 5:17, а ликвидировать - в 5:44.

На пожаре работали 8 спасателей, одна пожарная машина и пожарный поезд железнодорожной станции "Попасная".

Фото: dsns.gov.ua

Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.


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