27-летний граффитчик получил два года условно за нападение на киевскую электричку

Мужчина пошел на сделку со следствием и выдал соучастников.

Подольский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком 27-летнего граффитчика, который 30 июля 2018 года участвовал в нападении на столичную электричку.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева .

Мужчина пошел на сделку со следствием и назвал двоих человек, которые тоже участвовали в хулиганских действиях. Кроме того, он согласился возместить убытки, нанесенные его действиями.

Его признали виновным по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы судебного реестра пишет, что в нападении на электричку участвовали около 15 человек. Они остановили поезд между станциями "Сырец" и "Вышгородская" и начали разрисовывать вагоны.

Фото: Фб/Dasha Suprun-Buldyrkaevа

В ответ на замечания пассажиров, хулиганы начали бросать камни в окна электропоезда, в результате чего разбили их, а также нанесли телесные повреждения одному из пассажиров.

Когда помощник машиниста закрыл концевой кран для восстановления движения и направился к голове поезда, а неустановленные досудебным расследованием лица начали распылять слезоточивый газ из баллончиков через окна в салон вагонов поезда.

В ноябре 2018 года несколько подозреваемых, в том числе и подсудимый Леонид Никитюк, были задержаны правоохранителями. 26 декабря 2018 года он признал свою вину и подписал согласшение с прокуратурой.