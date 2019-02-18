27-летний граффитчик получил два года условно за нападение на киевскую электричку
Мужчина пошел на сделку со следствием и выдал соучастников.
Подольский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком 27-летнего граффитчика, который 30 июля 2018 года участвовал в нападении на столичную электричку.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Мужчина пошел на сделку со следствием и назвал двоих человек, которые тоже участвовали в хулиганских действиях. Кроме того, он согласился возместить убытки, нанесенные его действиями.
Его признали виновным по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы судебного реестра пишет, что в нападении на электричку участвовали около 15 человек. Они остановили поезд между станциями "Сырец" и "Вышгородская" и начали разрисовывать вагоны.
В ответ на замечания пассажиров, хулиганы начали бросать камни в окна электропоезда, в результате чего разбили их, а также нанесли телесные повреждения одному из пассажиров.
Когда помощник машиниста закрыл концевой кран для восстановления движения и направился к голове поезда, а неустановленные досудебным расследованием лица начали распылять слезоточивый газ из баллончиков через окна в салон вагонов поезда.
В ноябре 2018 года несколько подозреваемых, в том числе и подсудимый Леонид Никитюк, были задержаны правоохранителями. 26 декабря 2018 года он признал свою вину и подписал согласшение с прокуратурой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.