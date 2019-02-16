В Святошинском районе Киева под троллейбусом провалился асфальт

На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева под троллейбусом 39-го маршрута провалился асфальт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Преисподняя в Киеве : на улице Чернобыльской большой желтый тролик провалился в дорожную яму. Асфальт буквально развалился под общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что асфальт буквально развалился под транспортным средством. На место уже выехали профильные службы.

При этом в КП "Киевпастранс", которому принадлежит троллейбус, информацию пока не комментировали.