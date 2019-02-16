В Святошинском районе Киева под троллейбусом провалился асфальт
"Асфальт буквально развалился под общественным транспортом".
На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева под троллейбусом 39-го маршрута провалился асфальт.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Преисподняя в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый тролик провалился в дорожную яму. Асфальт буквально развалился под общественным транспортом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что асфальт буквально развалился под транспортным средством. На место уже выехали профильные службы.
При этом в КП "Киевпастранс", которому принадлежит троллейбус, информацию пока не комментировали.
Напомним, в ноябре в Шевченковском районе Киева пожарная машина не смогла доехать на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.
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16.02.2019 20:53