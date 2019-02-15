Самый быстрый в мире внедорожник: смена лидера

На грядущем Женевском автосалоне состоится публичная премьера самого быстрого в мире внедорожника, который подвинул с первой ступени пьедестала соплатформенный Lamborghini Urus. Максимальная скорость «Ламбо» составляет 305 км/ч, стандартная Bentley Bentayga могла разогнаться до 301 км/ч, а новая Bentayga Speed развивает уже 306 км/ч! Правда, в разгоне до 100 км/ч даже «заряженная» версия «Бентли» по?прежнему уступает итальянке: 3,9 секунды против 3,6.

Чтобы достичь таких показателей, шестилитровый бензиновый W12 с битурбонаддувом был форсирован с 608 до 635 лошадиных сил, хотя крутящий момент остался прежним — 900 Н·м. Кроме мотора, у Bentayga Speed перенастроена подвеска с активными электромеханическими стабилизаторами и доработана выхлопная система: самый быстрый внедорожник должен быть жёстким и громким! Ещё больше экстрима обещает режим Sport, который перепрограммировали для повышения удовольствия от вождения.

В качестве опции доступны углекерамические тормоза. Снаружи узнать версию Speed можно по новым 22-дюймовым колёсам, окрашенным в цвет кузова накладкам на бамперы, тонированной оптике, чёрным глянцевым решёткам, а также внушительному спойлеру на крышке багажника. Ну и шильдикам Speed, конечно. В интерьере впервые для Bentayga доступна комбинированная отделка — с кожей и алькантарой, а сиденья и пороги украшают надписи Speed.



