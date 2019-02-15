"Укравтодор" предупреждает водителей о тумане

Водителей предупреждают о тумане на дорогах

В пятницу, 15 февраля, в ряде областей Украины утром наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Фейсбуке.

По состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь. В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков.

В регионах, где вчера шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.

Напомним, 13-14 февраля из-за непогоды были обесточены 84 населенных пункта в четырех областях.