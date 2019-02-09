При посадке в Хитроу ветром снесло самолет British Airways

С этим самолетом ничего страшного не произошло — снова взлетел и пошел на второй круг. Инцидент произошел 8 февраля в Хитроу. На записи видно, как самолет коснулся земли, но в этот момент испытал сильный порыв ветра сбоку.

На этой неделе на Великобританию обрушился ураган Эрик. В отдельных районах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду. В Северной Ирландии и на западе Шотландии введен повышенный уровень опасности.

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