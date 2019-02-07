Европейцы анонсировали истребитель шестого поколения
Об этом сообщает портал Defense News. Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.
Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения «Рафаль» и немецкие «Еврофайтер Тайфун».
Ранее в Airbus сообщали, что перспективный европейский истребитель будет малозаметен для радиолокаторов и обладать технологиями, обеспечивающими быструю передачу данных управления и контроля, автоматическое распознавание целей, а также лазерным оружием.
Министры обороны двух стран также объявили, что франко-германский консорциум производителей двигателей Safran и MTU осуществит разработку двигательной установки будущего самолета. Согласно заявлению министерства обороны Франции, правительства двух стран планируют подписать контракт на демонстрацию двигателя в середине 2019 года. О сроках готовности самого двигателя пока не сообщается.
На данный момент истребители 6-го поколения являются скорее теоретической концепцией, чем технической реальностью. Промышленно-развитые страны мира ведут работы по созданию либо «доведению до ума» машин предыдущего — пятого — поколения. До серийного производства дошли пока только американские F-22 и F-35.
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07.02.2019 23:20