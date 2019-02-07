"Укрзализныця" сократит периодичность курсирования самого популярного поезда за границу

"Львов - Москва" будет отправляться по нечетным датам.

"Укрзализныця" сократит периодичность курсирования самого популярного поезда за границу
Фото: www.rusdialog.ru

"Укрзализныця" с 31 марта 2019 года уменьшает периодичность курсирования поезда "Львов-Ковель-Москва".

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"С 31 марта двусоставной поезд № 78/73, 74/73 "Львов - Ковель - Москва" будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневного курсирования", - отмечается в сообщении.

Также с 25 февраля сократится периодичность курсирования поезда № 20/19 "Харьков - Москва". Как изменится график его отправлений, пока не сообщается.

В "УЗ" отмечают, что оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и РФ связана с постоянным падением пассажиропотока между странами.

Напомним, "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования пассажирских поездов в РоSSию из-за падения спроса на 20% в 2018 году. Так, в прошлом году в РоSSию железной дорогой выехали 654,9 тыс. человек, из РоSSии въехали 627,5 тыс.

Самый популярный львовский поезд "Львов-Ковель-Москва" за год перевез 131,6 тыс. пассажиров в РоSSию и 147,2 тыс. обратно.


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