В Мариуполе автоинструктор попался пьяным за рулем учебной машины
На него составили админпротокол.
Патрульные Мариуполя остановили водителя автошколы, который нарушил Правила дорожного движения и сел за руль пьяным.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Во время патрулирования Центрального района, инспекторы заметили учебный автомобиль автошколы, который стоял ближе 30 м от остановки маршруток. Полицейские решили сделать замечание и пообщаться с нарушителем.
Им оказался 54-летний преподаватель автошколы, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
От прохождения теста на определение состояния алкогольного опьянения на месте мужчина отказался, зато согласился проехать в медицинское учреждение. Прибыв в здание наркологии, водитель снова отказался от процедур. Правоохранители составили в отношении нарушителя админпротокол.
Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.
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